伊藤忠商事受做空机构格劳克斯研究攻击 股价重挫6.3%

路透东京7月27日 - 日本伊藤忠商事(8001.T)周三成为做空机构格劳克斯研究(Glaucus Research Group)的攻击目标，格劳克斯研究所在一份报告中批评伊藤忠商事的做账方法，致使该公司股价一度大跌10%。

该报告特别提出了伊藤忠商事在一家哥伦比亚煤矿合资公司以及中国中信的投资(0267.HK)，称该公司把投资归类的方式可抬高利润。

伊藤忠商事反击称其遵循了正当的会计方法，其财务报表已由德勤审计，并表示德勤的看法与格劳克斯研究所截然不同。

Jefferies分析师Thanh Ha Pham指责该报告是哗众取宠，称虽然伊藤忠商事所用的会计方法引发了分析师的关注，产生了不同看法，但也是在规则范围内的。

“我们已经提出了这些问题，而且股价也反映了所有这些担忧。这对我们而言不新鲜，”他说道。

伊藤忠商事股价周三一度下跌10%至两年多最低位，之后又扳回部分跌幅，收低6.3%。(完)