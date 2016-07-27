伊藤忠商事受做空机构格劳克斯研究攻击 股价重挫6.3%

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透东京7月27日 - 日本伊藤忠商事(8001.T)周三成为做空机构格劳克斯研究(Glaucus Research Group)的攻击目标，格劳克斯研究所在一份报告中批评伊藤忠商事的做账方法，致使该公司股价一度大跌10%。
该报告特别提出了伊藤忠商事在一家哥伦比亚煤矿合资公司以及中国中信的投资(0267.HK)，称该公司把投资归类的方式可抬高利润。
伊藤忠商事反击称其遵循了正当的会计方法，其财务报表已由德勤审计，并表示德勤的看法与格劳克斯研究所截然不同。
Jefferies分析师Thanh Ha Pham指责该报告是哗众取宠，称虽然伊藤忠商事所用的会计方法引发了分析师的关注，产生了不同看法，但也是在规则范围内的。
“我们已经提出了这些问题，而且股价也反映了所有这些担忧。这对我们而言不新鲜，”他说道。
伊藤忠商事股价周三一度下跌10%至两年多最低位，之后又扳回部分跌幅，收低6.3%。(完)
(编译 王琛; 审校 李春喜)
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。