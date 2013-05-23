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国际财经 | 2013年 5月 23日 星期四 17:32 BJT

日股日经指数暴跌7.3% 创两年来最大日跌幅

路透东京5月23日 - 日本股市日经指数周四暴跌7.3%，创下两年来最大单日百分比跌幅，此前中国公布的疲弱制造业数据令投资者惊慌，促其对近期由日本央行刺激举措所带动的升势锁定获利。

日经指数.N225收盘挫跌1,143.28点，报14,483.98点，为两周低位。这也是有史以来第11大点数跌幅。

大阪证交所午后因市场大跌而短暂停止日经指数期货交易。

盘中交投震荡。日经指数今日稍早曾升至五年半高点。

东证股价指数.TOPX挫跌6.9%至1,188.34点，成交量达创纪录的76.6亿股。

随着股市大跌，投资人转向公债寻求避险，日本10年期公债收益率跌6个基点，至0.825%。

10年期日债收益率稍早曾触及1.00%，为去年4月初以来最高。(完)

(编译 戴素萍/王冠中; 审校 隋芬/于春红)

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