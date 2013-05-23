日股日经指数暴跌7.3% 创两年来最大日跌幅

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透东京5月23日 - 日本股市日经指数周四暴跌7.3%，创下两年来最大单日百分比跌幅，此前中国公布的疲弱制造业数据令投资者惊慌，促其对近期由日本央行刺激举措所带动的升势锁定获利。
日经指数.N225收盘挫跌1,143.28点，报14,483.98点，为两周低位。这也是有史以来第11大点数跌幅。
大阪证交所午后因市场大跌而短暂停止日经指数期货交易。
盘中交投震荡。日经指数今日稍早曾升至五年半高点。
东证股价指数.TOPX挫跌6.9%至1,188.34点，成交量达创纪录的76.6亿股。
随着股市大跌，投资人转向公债寻求避险，日本10年期公债收益率跌6个基点，至0.825%。
10年期日债收益率稍早曾触及1.00%，为去年4月初以来最高。(完)
(编译 戴素萍/王冠中; 审校 隋芬/于春红)
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