高田竞购方和车企本月将开会 讨论高田的各种选项--消息

路透东京10月11日 - 知情人士称，日本高田公司(7312.T)的竞购方本月将与对该公司至关重要的汽车厂商会面，考虑各种选项，其中包括一项30亿美元的竞购。会上可能决定高田的未来。

高田在寻找一位金融投资者，帮助其偿还因全球规模最大的汽车召回造成的巨额负债。因使用存在瑕疵的高田安全气囊，且至少与全球15起致死事件有关，车企召回大量汽车。

四位参与或了解情况的消息人士周二对路透表示，五个竞购团体与车企本月晚些时候将在纽约开会。这些与会方都是高田的债权人和客户。

两位消息人士表示，日本安全气囊生产厂商大赛璐(Daicel)(4202.T)和美国收购公司贝恩资本(Bain Capital)提出了逾3,000亿日圆(29亿美元)竞购方案，获得了由律师和咨询人士组成的高田指导委员会的支持。

其中一位消息人士称，这是对高田的最高收购报价。

消息人士表示，丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)和大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)将参加会议。

他们说，上述指导委员会也将与会。该委员会负责审查高田重组讨论。投行Lazard(LAZ.N)为高田提供顾问服务。

大赛璐、贝恩、奥托立夫(Autoliv)、凯士士(KSS)和凯雷投资集团(Carlyle Group)均拒绝置评，高田发言人士和Lazard亦拒绝发表评论。(完)