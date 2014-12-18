高田称有足够资金应对汽车召回--日媒

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京12月18日 - 日本气囊生产商高田(7312.T)的高管对日本经济新闻表示，该公司有足够资金应对全球汽车召回。与高田产品相关的事故已经导致五人死亡，目前召回数量攀升至大约2,100万辆汽车。
高田执行长高田重九表示，正在分析收集到的气体发生器，与确定气囊出现缺陷的原因。外力过大时，高田气囊可能爆炸，并向车内弹出碎片。
高田重九自6月年度股东大会以后一直未公开露面。他对日经表示，他并非有意躲避公众，而是在指挥公司对危机做出反应。
“高田优先解决替换零件的供应问题。我们留有足够的资金，不担心资金不够的问题。如果有必要，我们会采取措施进行融资，”他周三对该报称。
五位遇难者都乘坐本田公司(7267.T)配有高田气囊的汽车，其中四名在美国，一名在马来西亚。
高田已经拨备了7.74亿美元应对召回事件，但该公司还面临无数起集体诉讼和一项美国的刑事调查。
高田已经确认并纠正了生产中存在的问题，包括对气囊气体发生器使用的硝酸铵的管理不善。他说，高田每天分析大约100个气体发生器，以确定缺陷的原因。
高田在墨西哥的工厂正在扩大替换气体发生器的产量，美日监管机构和主要汽车厂商都担忧零件不足，恐难以满足这么大的召回数量。
高田股价在东京早盘上涨3.6%，日经指数.N225上涨2.5%。自1月以来，高田股价仍下跌56%。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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