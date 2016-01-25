高田气囊遭遇新一轮召回 涉及美国500万辆汽车

路透1月22日 - 美国监管机构周五宣布一项新的召回行动，涉及的500万辆车搭载可能有问题的高田(7312.T)安全气囊，当中包括之前未受这起美国大规模汽车安全召回行动影响的几家车商。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，此一新行动使得有关高田气囊气体发生器相关召回数量达到2,800万辆，而美国受影响汽车的数量则是增加至2,400万辆。

周五召回行动的起因，部分在于福特汽车(F.N)Ranger皮卡上月发生的驾驶人死亡事件，以及对疑似有问题安全气囊进行的新测试。

首次受到影响的汽车业者包括大众(VW)汽车(VOWG_p.DE)及其旗下的奥迪汽车、戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的奔驰、以及萨博(绅宝/Saab)汽车。其他参与周五召回行动的业者包括福特、本田汽车(7267.T)、马自达(7261.T)及宝马汽车(BMWG.DE)。

NHTSA称，此次新一轮召回涵盖的500万辆车是针对驾驶座的安全气囊问题，其中约100万辆汽车有着和福特Ranger类似的气体发生器。

NHTSA表示，还将召回约400万辆汽车，对驾驶座的高田气囊进行额外测试，其中包括本田汽车和大众汽车的车型。

NHTSA不清楚周五召回的车辆中有多少涵盖在之前的召回行动中，而且很多车辆副驾驶一侧的安全气囊可能也有缺陷。

消息人士告诉路透，高田(7312.T)计划请求日本汽车生产商提供金融支持，并且正在为公司高管引咎辞职做准备。

熟悉情况的消息人士周六对路透称，高田希望与大赛璐(Daicel) (4202.T)合作生产安全气囊气体发生器。

日本媒体报导称，高田可能与大赛璐组成合资公司，生产安全气囊零部件后，大赛璐于周六表示，尚未收到任何新结盟的接洽。大赛璐已经是高田供应商。

“我们正在讨论如何与高田合作，以供应安全的(气囊)气体发生器，不过我们尚未就任何细节作出决定，”大赛璐发言人称。高田拒绝对上述报导置评。(完)