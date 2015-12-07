日本监管层要求车商在2018年中前逐步弃用高田空气发生器

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透东京12月4日 - 日本周五要求汽车厂商在2018年年中之前，分阶段停止使用高田公司(7312.T)的气囊空气发生器，监管措施力度与美国相同。
本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)等汽车厂商已经表示，旗下新车型不再采用高田公司使用硝酸铵的气体发生器。这款产品与造成八人死亡的事故有关。
监管机构怀疑，这种气体发生器暴露在潮湿环境中时，会意外增大爆发的力量，并向四周喷射碎片。
日本国土交通省周五表示，已经调整了监管要求。此前高田的空气发生器被怀疑在一场汽车事故中导致一名乘客受轻伤。
高田在去年11月被美国监管当局罚款7,000万美元。该公司空气发生器导致的死亡案例及召回行动主要集中在美国，在美国市场还将面对与之相关的集体诉讼。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。