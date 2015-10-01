日本第三季大型制造业者信心恶化 未来料进一步下滑--央行短观

东盟加三财金首脑警告称转向保护主义对全球经济不利
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透10月1日 - 备受关注的日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心三个季度来首度出现恶化，且未来料将进一步下滑。
日本央行周四发布的季度短观调查报告显示，9月大型制造业景气判断指数较三个月前下滑3点至正12。
路透调查中分析师预估中值为正13。
大型企业计划2015/16财年资本支出增加10.9%，此前计划是增加9.3%。
调查显示，9月大型非制造业景气判断指数连续第四个季度改善，触及1991年11月以来最高。
日本央行官员称，对新兴市场放缓以及市场波动的担忧，可能是企业谨慎看待前景的原因。其并表示，尽管中国经济放缓，大型企业仍保持较强的资本支出计划，因投资获利较高且预计未来形势不会严重恶化。
短观调查的景气判断指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。
参阅调查完整表格，请浏览日本央行网站：
here (完)
编译 李婷仪/王兴亚；审校 李爽
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透迪拜5月5日 - 沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。