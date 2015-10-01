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国际财经 | 2015年 10月 1日 星期四 10:32 BJT

日本第三季大型制造业者信心恶化 未来料进一步下滑--央行短观

路透10月1日 - 备受关注的日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心三个季度来首度出现恶化，且未来料将进一步下滑。

日本央行周四发布的季度短观调查报告显示，9月大型制造业景气判断指数较三个月前下滑3点至正12。

路透调查中分析师预估中值为正13。

大型企业计划2015/16财年资本支出增加10.9%，此前计划是增加9.3%。

调查显示，9月大型非制造业景气判断指数连续第四个季度改善，触及1991年11月以来最高。

日本央行官员称，对新兴市场放缓以及市场波动的担忧，可能是企业谨慎看待前景的原因。其并表示，尽管中国经济放缓，大型企业仍保持较强的资本支出计划，因投资获利较高且预计未来形势不会严重恶化。

短观调查的景气判断指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。

参阅调查完整表格，请浏览日本央行网站：

here (完)

编译 李婷仪/王兴亚；审校 李爽
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