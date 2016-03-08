焦点：日本家庭支出低落 政府悄悄研议第二度推迟消费税上调

路透东京3月8日 - 日本政府已开始非正式地讨论第二度推迟上调消费税，因家庭支出较首相安倍晋三上任时还要低且仍在下滑，使得安倍政府有选举因素的政治考量。

在消费者心理仍惶惶不安，零售商很难涨价之下，安倍想让日本经济脱离数十年通缩及成长停滞的努力，仍然面临风险。

目前，安倍及财务省都坚持消费税将在13个月后将从8%升至10%，许多忧心日本庞大债务的经济学家对此也表示支持，尤其是在参议院夏季大选前，正进行将调高政府支出的行动。

但一些政府官员和执政党人士却悄悄地展开对策，想第二度推迟这不受欢迎的消费税上调举措。

“考虑到日本经济的情况，推迟实施比较好，”日本内阁官房参赞本田悦朗对路透说。

本田悦朗是之前说服安倍把消费税上调延后至2017年4月的人士之一。

另一位外部顾问--京都大学的Satoshi Fujii认为，20国集团(G20)上个月呼吁各国政府动用“一切政策工具”刺激增长，不要太过仰赖央行印钞，而推迟加税正符合这样的呼吁。

安倍政府2014年将消费税从5%上调至8%，让日本陷入衰退。之后他将原定去年10月实施的第二阶段加税计划延后了一年半。

农林中金总合研究所首席研究员南武志表示，在薪资和物价还没能刺激经济并让日本摆脱低增长及通缩的情况下，“调高消费税先打击了民间消费。”

安倍晋三一直都表示，只有出现2008年美国投行雷曼兄弟倒闭并引发全球金融危机那种级别的冲击，他才会再次推迟加税。

但近日他表示，全球经济萎缩也可能迫使其重新考虑，如果加税抑制了经济，导致税收受损，推动加税就没有意义。

**薪资困境**

为抵销家庭消费疲软，安倍已在为新的政府支出做准备。他正在成立一个顾问小组，甚至在下年度预算在国会通过前，就考虑追加预算以支应进一步的刺激举措。

数名熟悉讨论的政府官员称，正在进行的年度薪资谈判有迹象表明，如果又和上次一样，那么今年的加薪幅度将不足以抵销加税影响。

去年经物价调整后薪资下滑0.9%，为连续第四次下降，上个月路透调查显示，84%大型企业计划今年加薪幅度不到2%。

丰田汽车(7203.T)工会只要求基本月薪上调3,000日圆(26.31美元)，是去年所提要求的一半。

“现在情况糟透了，”一名高管援引政府数据和调查结果表示。

推迟上调消费税，特别是在政府新增开支的情况下，可能会引燃外界对日本国家债务的担忧。日本债务规模远远超过国内生产总值(GDP)的两倍，是工业国中债务负担最沉重的。

支持推迟上调消费税的人士称，推迟增税估计会损失5万亿日圆税收，但这完全可以被安倍刺激政策带来的增长效应所抵消。自从安倍2012年12月上台以来，经济复苏已带动税收提高13万亿日圆，超过第一次上调消费税带来的8万亿日圆。

现在经济复苏面临威胁，因为消费者购物热情下降。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵担心，如果日本现在不能提振增长，恐将面临“又一个失落的10年”。(完)