若爆发危机 日本可能再度推迟第二次上调消费税计划--安倍晋三

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透东京2月27日 - 日本首相安倍晋三周五表示，如果出现诸如全球金融危机，或是大地震之类的意外事件，政府可能会进一步推迟再次上调消费税计划。
安倍在国会表示，去年4月消费税自5%上调8%的举措让人们感到担心。
“消费者信心肯定受到冲击，”安倍称。
政府最初计划在今年10月第二次上调消费税，但由于经济疲弱，近期已把上调时间推迟至2017年4月。
周五稍早公布的数据显示，受4月上调消费税的余波影响，日本1月家庭支出降幅超过预期，零售销售七个月来首次下滑。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透法兰克福5月10日 - 根据周三公布的一项欧洲央行研究，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。
路透东京5月10日 - 日本软银集团公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp用户增加。