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国际财经 | 2015年 2月 27日 星期五 13:36 BJT

若爆发危机 日本可能再度推迟第二次上调消费税计划--安倍晋三

路透东京2月27日 - 日本首相安倍晋三周五表示，如果出现诸如全球金融危机，或是大地震之类的意外事件，政府可能会进一步推迟再次上调消费税计划。

安倍在国会表示，去年4月消费税自5%上调8%的举措让人们感到担心。

“消费者信心肯定受到冲击，”安倍称。

政府最初计划在今年10月第二次上调消费税，但由于经济疲弱，近期已把上调时间推迟至2017年4月。

周五稍早公布的数据显示，受4月上调消费税的余波影响，日本1月家庭支出降幅超过预期，零售销售七个月来首次下滑。(完)

(编译 许娜；审校 李婷仪)

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