日本政府将预计2016财年税收创25年高位--消息人士

路透东京12月19日 - 消息人士向路透称，日本政府下周准备有史以来规模最大的年度预算案时，将估计2016财年税收达到57.6万亿(兆)日圆(4,752.5亿美元)，创25年高位，受益于企业获利增加。

这些消息人士向路透称，这份下一财年的预算草案规模料将增至96.7万亿日圆，高于当前财年最初计划的96.3万亿日圆，因社会福利及军事支出增加。由于计划尚未敲定，这些人士要求匿名。

预算草案的税收预期将创纪录第三高水准。消息人士称，税收增加将允许政府在下一财年减少新债发行规模至34.4万亿日圆。

这将是全球金融危机袭日前，2008财年发债33.2万亿日圆以来的最低水平。

因此，日本对发债融资的依赖将降低，下一财年债券融资的占比将降至35%左右，亦为2008财年以来最低。

日本首相安倍晋三目前指望经济增长来增加税收，但下一财年预算案突显出在明年面临参议院选举之际，他很难遏制人口快速老龄化导致的社福支出增加。

安倍晋三内阁周五才通过了3.3万亿日圆的当前财年追加预算，以刺激经济增长。

这份新预算草案料将在下周获得内阁通过，之后在明年初提交国会批准。

消息人士还称，由于日本央行的量化宽松计划使债券收益率保持在低位，政府料将把预定利率从今年的1.8%下调至1.6%，而这将放缓利息支付增加的速度。偿债成本将较当前财年增加1,500亿日圆，至23.6万亿日圆。(完)