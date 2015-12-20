日本政府将预计2016财年税收创25年高位--消息人士

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京12月19日 - 消息人士向路透称，日本政府下周准备有史以来规模最大的年度预算案时，将估计2016财年税收达到57.6万亿(兆)日圆(4,752.5亿美元)，创25年高位，受益于企业获利增加。
这些消息人士向路透称，这份下一财年的预算草案规模料将增至96.7万亿日圆，高于当前财年最初计划的96.3万亿日圆，因社会福利及军事支出增加。由于计划尚未敲定，这些人士要求匿名。
预算草案的税收预期将创纪录第三高水准。消息人士称，税收增加将允许政府在下一财年减少新债发行规模至34.4万亿日圆。
这将是全球金融危机袭日前，2008财年发债33.2万亿日圆以来的最低水平。
因此，日本对发债融资的依赖将降低，下一财年债券融资的占比将降至35%左右，亦为2008财年以来最低。
日本首相安倍晋三目前指望经济增长来增加税收，但下一财年预算案突显出在明年面临参议院选举之际，他很难遏制人口快速老龄化导致的社福支出增加。
安倍晋三内阁周五才通过了3.3万亿日圆的当前财年追加预算，以刺激经济增长。
这份新预算草案料将在下周获得内阁通过，之后在明年初提交国会批准。
消息人士还称，由于日本央行的量化宽松计划使债券收益率保持在低位，政府料将把预定利率从今年的1.8%下调至1.6%，而这将放缓利息支付增加的速度。偿债成本将较当前财年增加1,500亿日圆，至23.6万亿日圆。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。