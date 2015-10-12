专访：日本应按计划推进二次上调消费税--IMF副总裁古泽满宏

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透秘鲁利马10月11日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏敦促日本按计划推进在2017年4月二度上调消费税，以维持长期财政信用。
古泽满宏周日警告，灵活的财政政策和结构性改革，还必须搭配超宽松货币政策，日本才能达成经济持续复苏。
“如果中长期财政目标仍然不能实现，民众将会开始怀疑”日本是否在认真控制其不断膨胀的公共债务，古泽满宏表示。
“只因不喜欢就推迟加税，这太难让人信服了，”他在世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议上对路透表示。
日本首相安倍晋三将第二次调升消费税的时间推后18个月至2017年4月，因为首次调升导致日本经济去年陷入衰退。他承诺不会再次推后，不过一些议员担心，经济复苏程度并不足以承受住加税的冲击。
古泽满宏指出，日本应当实施第二次调升消费税，除非经济遭受到2008年雷曼兄弟破产那样大规模的外部冲击。第二次加税后，日本消费税率将升至10%。
就日圆汇率问题，古泽满宏表示，日圆贬值对经济有利有弊，但避免汇率极度震荡十分重要。
“一些企业可能从日圆贬值中受益，而其他企业可能不会。不过日圆汇率波动不能太剧烈，这一点对于让企业有足够时间调整业务计划十分重要，”他说。
“决策官员需对汇率过度或无序波动有所因应。否则，汇率基本上应由市场所决定，”他称。
对于日本央行下次于10月30日开会时，应否进一步放宽政策，古泽满宏拒绝置评；该行届时料将下调长期经济及物价预估。
但他称，在扣除能源成本大减的效应后，通胀已缓步上升。
“日本央行对外部因素能做的并不多，因此该行可能会面向其他方面引导政策。”(完)
(编译/审校 李爽/徐文焰/戴素萍/龚芳/于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。