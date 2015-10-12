专访：日本应按计划推进二次上调消费税--IMF副总裁古泽满宏

路透秘鲁利马10月11日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏敦促日本按计划推进在2017年4月二度上调消费税，以维持长期财政信用。

古泽满宏周日警告，灵活的财政政策和结构性改革，还必须搭配超宽松货币政策，日本才能达成经济持续复苏。

“如果中长期财政目标仍然不能实现，民众将会开始怀疑”日本是否在认真控制其不断膨胀的公共债务，古泽满宏表示。

“只因不喜欢就推迟加税，这太难让人信服了，”他在世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议上对路透表示。

日本首相安倍晋三将第二次调升消费税的时间推后18个月至2017年4月，因为首次调升导致日本经济去年陷入衰退。他承诺不会再次推后，不过一些议员担心，经济复苏程度并不足以承受住加税的冲击。

古泽满宏指出，日本应当实施第二次调升消费税，除非经济遭受到2008年雷曼兄弟破产那样大规模的外部冲击。第二次加税后，日本消费税率将升至10%。

就日圆汇率问题，古泽满宏表示，日圆贬值对经济有利有弊，但避免汇率极度震荡十分重要。

“一些企业可能从日圆贬值中受益，而其他企业可能不会。不过日圆汇率波动不能太剧烈，这一点对于让企业有足够时间调整业务计划十分重要，”他说。

“决策官员需对汇率过度或无序波动有所因应。否则，汇率基本上应由市场所决定，”他称。

对于日本央行下次于10月30日开会时，应否进一步放宽政策，古泽满宏拒绝置评；该行届时料将下调长期经济及物价预估。

但他称，在扣除能源成本大减的效应后，通胀已缓步上升。

“日本央行对外部因素能做的并不多，因此该行可能会面向其他方面引导政策。”(完)