日本首相安倍晋三考虑推迟上调消费税的计划--读卖新闻

路透东京3月18日 - 日本读卖新闻周五报导，如果经济继续停滞不前，日本首相安倍晋三将考虑再度推迟上调消费税的计划。

报导称，安倍考虑将上调消费税的时间推迟一至两年，报导未引述消息来源。安倍政府原本计划在2017年4月将消费税从8%上调至10%。

读卖新闻称，安倍将在5月看到日本第一季增长数据，以及在5月底主持召开的七国集团(G7)峰会上判断形势后才做出决定。

据消息人士之前向路透表示，此前安倍晋三长期以来一直坚持认为，只有在出现类似2008年雷曼兄弟倒闭的冲击时，他才会延后上调消费税。而近期安倍暗示，消费税有可能再度推迟上调，而且安倍政府已经开始非正式讨论再度推迟上调消费税一事。

2014年4月安倍根据前任政府作出的决定提高了当时为5%的消费税率，以遏制庞大的公共债务。但此举导致这个世界第三大经济体陷入深度衰退。安倍晋三推迟了原定去年10月实施的再度上调消费税计划。(完)