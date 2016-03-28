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国际财经 | 2016年 3月 28日 星期一 11:15 BJT

日本内阁官房长官菅义伟称政府决定推迟调升消费税消息不实

路透东京3月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，有关政府已决定推迟下一财年拟调升消费税的媒体消息不实。

菅义伟在一次新闻发布会上表示，除非发生重大金融危机或自然灾害，否则政府将按既定计划从明年4月起上调消费税。

日本产经新闻周一报导称，日本首相安倍晋三已基本上决定推迟提高消费税，因为这可能伤及经济，并增加抗击通缩的难度。

产经新闻称，日本政府将检视定于5月中公布的1-3月增长数据等因素，可能在5月底召开七国集团(G7)峰会前后宣布最终决定。(完)

(编译 刘秀红/汪红英；审校 龚芳/张若琪)

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