日本内阁官房长官菅义伟称政府决定推迟调升消费税消息不实

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，有关政府已决定推迟下一财年拟调升消费税的媒体消息不实。
菅义伟在一次新闻发布会上表示，除非发生重大金融危机或自然灾害，否则政府将按既定计划从明年4月起上调消费税。
日本产经新闻周一报导称，日本首相安倍晋三已基本上决定推迟提高消费税，因为这可能伤及经济，并增加抗击通缩的难度。
产经新闻称，日本政府将检视定于5月中公布的1-3月增长数据等因素，可能在5月底召开七国集团(G7)峰会前后宣布最终决定。(完)
(编译 刘秀红/汪红英；审校 龚芳/张若琪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。