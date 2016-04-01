日本首相顾问提议下调个人所得税以刺激消费

路透东京4月1日 - 日本首相安倍晋三经济顾问小组中几位重要成员将提议下调个人所得税，以刺激低迷的民间消费；由于日本经济濒临衰退边缘，安倍在优先考虑增长政策。

日本政府经济财政谘问会议(CEFP)的四名民间部门成员将向顾问小组提出该建议，从而在周一启动针对年度政策平台的辩论。政策平台将在年中起草。路透周五看到了这份建议。

这项所得税“按比例递减”的提议时机，正值安倍把政策方向从撙节转向增长，无视政府债务越来越高，因安倍经济学改革计划苦无动能。安倍的11人顾问小组成员包括日本财务大臣麻生太郎、日本央行总裁黑田东彦。

近来经济数据惨淡，包括日本央行短观调查显示，第一季企业信心降至三年低点；另外，2月制造业产出下滑幅度也创下2011年以来最大，引发经济再次衰退的忧心。

日本将在5月26-27日主办七国集团(G7)峰会，安倍首相势将在此之前宣布新的经济刺激方案。分析师称，安倍将寻求把握峰会的良机，在7月参议院选举之前推动经济成长。

但外界仍臆测安倍可能提前召开众议院选举，让参众两院选举同时在7月进行，好让他的掌权实力更加稳固。

根据谘问会议成员提出的提议，要求推出多项政策以提高可支配收入，包括按比例减税，以协助日本摆脱通缩。

谘问会议的民间成员亦提议多项措施，包括育儿的援助补贴。

这些成员包括日本经团连会长榊原定征及知名经济学家伊藤元重。虽然这些提议将在谘问会议引发争论，但仍不清楚是否会反映在政府的政策平台。(完)