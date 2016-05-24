专访：按计划提高消费税将赢得国际社会信任--日本内阁官房副长官

路透东京5月24日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一周二称，除非有特别情况的干扰，否则日本按计划从明年4月起将消费税从8%上调至10%，这将是赢得国际社会信任的最佳途径。

萩生田光一在接受采访时对路透表示，如果反对党提出具有威胁性的不信任动议，他不能排除首相安倍晋三在下议院提前举行选举的可能性。

外界臆测安倍可能推迟上调消费税，并提前举行大选，与定在7月10日的参议院选举一起进行。

“已决定从明年4月开始(上调消费税)。首相反复说过，除非发生特殊情况，按计划上调消费税难道不是赢得国际信任的较佳方式吗？”萩生田光一表示。

他还表示，不认为目前的经济状况需要改变加税计划。(完)