专访：按计划提高消费税将赢得国际社会信任--日本内阁官房副长官

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透东京5月24日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一周二称，除非有特别情况的干扰，否则日本按计划从明年4月起将消费税从8%上调至10%，这将是赢得国际社会信任的最佳途径。
萩生田光一在接受采访时对路透表示，如果反对党提出具有威胁性的不信任动议，他不能排除首相安倍晋三在下议院提前举行选举的可能性。
外界臆测安倍可能推迟上调消费税，并提前举行大选，与定在7月10日的参议院选举一起进行。
“已决定从明年4月开始(上调消费税)。首相反复说过，除非发生特殊情况，按计划上调消费税难道不是赢得国际信任的较佳方式吗？”萩生田光一表示。
他还表示，不认为目前的经济状况需要改变加税计划。(完)
(编译 于春红/张涛；审校 王洋)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。