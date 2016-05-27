日本首相安倍料将把上调消费税计划推迟一至三年--消息

路透东京5月27日 - 政府消息人士称，日本首相安倍晋三将推迟原定明年实施的上调消费税计划，也许最多推迟三年。安倍将辩称，这是七国集团(G7)为防范全球金融危机重演而努力的一部分。

虽然上调消费税被认为是控制日本规模庞大公共债务的关键，但安倍及其助手暗示，在夏季参议院选举之前，有可能推迟上调消费税，因日本经济正处于衰退边缘，又面临通缩威胁。

“我们已达成了全球性协议，要协同行动避免出现大规模危机...作为G7会议主办国，日本在这方面将充当先锋，动用所有可用的政策工具，为全球经济做出贡献，”安倍周五在G7领导人峰会后对记者表示。

“我们必须有力地重新发动安倍经济学的引擎。这无疑包括就是否上调消费税做出决定，”这是他迄今为止发出的将推迟上调消费税的最强烈暗示。

安倍表示，这一决定将在料于7月举行的参议员选举之前宣布。他尚未就此做出决定。不过政府消息人士向路透表示，安倍在与执政联盟中小党磋商过后，将会在下周初做出决定。

三位知情人士周五对路透表示，安倍可能将上调消费税推迟一年到三年。他们称，消费税上调计划推迟一年到三年，仍能让日本勉强达成在2020财年前将预算赤字转为盈余的目标。

“安倍称全球经济距离危机只有一步，这样的说法有些夸张，但推迟上调消费税肯定会消除日本经济面临的一项不利因素，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa表示。

“只要他不是无限期地搁置该项计划，安倍就仍有理由声称他并未放弃财政纪律。”

朝日新闻报导称，安倍将放弃提前举行众议院选举，把重心放在已计划于7月举行的参议院选举上。

有部分传闻指出，安倍有意将众议院选举提前至与参议院选举同一天进行。(完)