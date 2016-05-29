日本财相称是否推迟上调消费税应征求民众意见

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透东京5月29日 - 日本财务大臣麻生太郎周日表示，在推迟上调消费税计划的问题上，日本民众应该有权发表意见。
“我们应征求民众的意见，”他在横滨参加执政党会议时称。他指的是他稍早曾表示，如果推迟上调消费税，国会应解散并举行大选。
一政府消息人士周日表示，首相安倍晋三计划将上调消费税实施时间推迟两年半时间。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。