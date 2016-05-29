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国际财经 | 2016年 5月 30日 星期一 07:34 BJT

日本财相称是否推迟上调消费税应征求民众意见

路透东京5月29日 - 日本财务大臣麻生太郎周日表示，在推迟上调消费税计划的问题上，日本民众应该有权发表意见。

“我们应征求民众的意见，”他在横滨参加执政党会议时称。他指的是他稍早曾表示，如果推迟上调消费税，国会应解散并举行大选。

一政府消息人士周日表示，首相安倍晋三计划将上调消费税实施时间推迟两年半时间。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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