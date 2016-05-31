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国际财经 | 2016年 5月 31日 星期二 11:20 BJT

日本自民党干事长称首相将于周三宣布延后提高消费税--媒体

路透东京5月31日 - 日本当地媒体引述自民党干事长谷垣祯一说法指出，首相安倍晋三将在周三宣布延后提高消费税。

根据时事社及共同社报导，谷垣祯一称，安倍晋三将于6月1日召开记者会，以宣布延后提高消费税。

安倍晋三周一向执政党成员提出延后提高消费税的计画，部分党内成员担心此举意味着其振兴经济摆脱停滞的政策失败。日本原本预定在明年4月调高消费税。(完)

(编译 张明钧; 审校 许娜)

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