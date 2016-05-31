日本自民党干事长称首相将于周三宣布延后提高消费税--媒体

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月31日 - 日本当地媒体引述自民党干事长谷垣祯一说法指出，首相安倍晋三将在周三宣布延后提高消费税。
根据时事社及共同社报导，谷垣祯一称，安倍晋三将于6月1日召开记者会，以宣布延后提高消费税。
安倍晋三周一向执政党成员提出延后提高消费税的计画，部分党内成员担心此举意味着其振兴经济摆脱停滞的政策失败。日本原本预定在明年4月调高消费税。(完)
(编译 张明钧; 审校 许娜)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。