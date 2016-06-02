综述：日本首相安倍宣布推迟上调消费税 财政改革退居二线

路透东京6月1日 - 在经济疲弱迹象日益显现下，日本首相安倍晋三周三宣布一项外界广泛期待的决定，即消费税上调计划往后推迟两年半；这样一来，他的财政改革计划将退居二线。

虽然这一决定或将有助于安倍在7月10日的参议院选举中赢得选票，但却令人怀疑他抑制日本巨额债务的计划，以及为老龄化人口日益膨胀的社会福利支出融通资金的能力。

反对派认为，推迟上调消费税证明“安倍经济学”刺激政策没能促进经济增长；安倍则辩称，为防范外部风险必须这么做，特别是中国经济增长放缓的风险。

“安倍经济学在稳步奏效，但过去一年全球经济环境变化之快出人意料。最大的风险是新兴经济体的放缓，”安倍在新闻发布会上表示。

他表示，“面对全球风险，我们必须全面再次发动安倍经济学的引擎，并扩大努力以摆脱通缩。”

安倍将消费税从8%上调至10%的计划，这次第二次推迟。2014年4月消费税从5%调升至8%，造成经济重回衰退局面。

“从经济角度讲，市场可能会把推迟加税看作是有利促进内需的意外之举，”安本资产管理公司驻新加坡宏观经济研究员Jin Yang表示。

安倍曾再三表示，他将会按计划调高消费税，除非经济面临金融危机或天灾的冲击。安倍的自民党总裁任期将在2018年9月届满，届时他将卸任首相职位。

他在上周的七国集团(G7)峰会上已为推迟加税舖路。他在峰会上强调，G7伙伴国对全球经济一致抱有“强烈的危机感”，他并将之与雷曼兄弟破产后爆发的2008年全球金融危机相提并论。

安倍表示，虽然全球经济并未处于又一次金融危机的边缘，但日本必须通过宽松财政政策带头刺激全球需求。

“我们将在今年秋季推出一项全面的大胆的经济计划，”他称，但并未指明预期的支出规模。

许多分析师认为安倍拿雷曼兄弟破产作为对照过于牵强，但外界普遍认为，日本经济数据表现一直疲弱得令人失望。

日本5月制造业活动萎缩速度创三年多以来最快[nB9S17V03C]。1-3月企业获利降幅为四年多来最快，这可能促使日本企业调降未来资本支出计划。

薪资增长缓慢同样拖累消费者支出。

“我不确定形势是否糟得足以推迟上调消费税，但我们无法对消费太过乐观，”知名便利连锁店运营商Lawson总裁兼运营长Sadanobu Takemasu向路透称。

**没有放弃预算目标**

安倍表示，他并没有放弃到2020年4月开始的财政年度实现基本预算盈余，以及控制公共债务的承诺。日本的公共债务水平已经达到该国年度经济产出的逾两倍。

但这个目标看起来已经很难说了，即便是按照未来几年实质经济年均成长2%这样乐观的政府预估。

安倍并没有提供什么线索，来说明日本如何解决因消费税上调推迟到2019年10月而导致的资金缺口，只是说将继续刺激经济成长，以便让税收收入持续增加。

“我非常担忧财政纪律问题，”法银巴黎证券资深经济分析师白石洋说。

安倍还排除了众议院提前选举的可能，他在2014年首次宣布推迟增税后曾经这样做过。

此前外界臆测升温，认为安倍会举行提前选举，以便为其执政联盟在众议院锁定三分之二的“绝对多数”。(完)