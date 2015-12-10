日本执政党批准调降公司税率的计划 并呼吁企业增加投资

路透东京12月10日 - 日本执政党周四通过一项计划，明年4月起将把公司税率降至30%以下，之后将再度调降；同时，执政党也呼吁企业增加投资及加薪，以刺激经济成长。

这项计划将被纳入年度税法修正，有效公司税率可望在2016财年降至29.97%，与德国水平一致。2018财年时将更进一步降至29.74%。

目前日本的公司税率为32.11%，远高于经济合作暨发展组织(OECD)国家平均的25%水准，令本国企业在海外市场处于不利地位。

日本首相安倍晋三把公司税率降至30%以下的计划提前一年，希望这将有助于日本企业更具竞争力，并鼓励企业在资本支出增长缓慢之际，把一些现金用于投资。

“我们强烈要求业界付出更多努力，以确保良性经济周期，”自民党在其税法修正案中说。预计今日稍晚时，自民党的执政盟友公明党也将为此案背书。

这项修正案需由内阁批准后在1月送交国会。(完)