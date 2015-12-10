日本执政党批准调降公司税率的计划 并呼吁企业增加投资

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透东京12月10日 - 日本执政党周四通过一项计划，明年4月起将把公司税率降至30%以下，之后将再度调降；同时，执政党也呼吁企业增加投资及加薪，以刺激经济成长。
这项计划将被纳入年度税法修正，有效公司税率可望在2016财年降至29.97%，与德国水平一致。2018财年时将更进一步降至29.74%。
目前日本的公司税率为32.11%，远高于经济合作暨发展组织(OECD)国家平均的25%水准，令本国企业在海外市场处于不利地位。
日本首相安倍晋三把公司税率降至30%以下的计划提前一年，希望这将有助于日本企业更具竞争力，并鼓励企业在资本支出增长缓慢之际，把一些现金用于投资。
“我们强烈要求业界付出更多努力，以确保良性经济周期，”自民党在其税法修正案中说。预计今日稍晚时，自民党的执政盟友公明党也将为此案背书。
这项修正案需由内阁批准后在1月送交国会。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。