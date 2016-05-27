日本内阁官房长官重申首相会适时对调升消费税作出适当决定

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京5月27日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五重申，首相安倍晋三的立场没有改变，即他将适时对调升消费税作出适当决定。
政府方面的消息人士周五告诉路透，安倍晋三将推迟原定2017年4月实施的全国性消费税上调计划，因担心此举可能令经济重陷通缩。
政府曾说过，其将按计划调高消费税，除非有发生类似雷曼兄弟破产的金融危机或重大自然灾害。
安倍在G7会议上告知各国领导，全球经济可能濒临与雷曼兄弟倒闭同等级别的金融危机。这番谈话引发外界揣测其准备推迟上调消费税。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。