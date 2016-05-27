日本内阁官房长官重申首相会适时对调升消费税作出适当决定

路透东京5月27日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五重申，首相安倍晋三的立场没有改变，即他将适时对调升消费税作出适当决定。

政府方面的消息人士周五告诉路透，安倍晋三将推迟原定2017年4月实施的全国性消费税上调计划，因担心此举可能令经济重陷通缩。

政府曾说过，其将按计划调高消费税，除非有发生类似雷曼兄弟破产的金融危机或重大自然灾害。

安倍在G7会议上告知各国领导，全球经济可能濒临与雷曼兄弟倒闭同等级别的金融危机。这番谈话引发外界揣测其准备推迟上调消费税。(完)