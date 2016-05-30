日本首相安倍向党内高层表示消费税调升计划将延后两年半（更新版）

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月30日 - 日本自民党副总裁高村正彦周一会见首相安倍晋三之后称，安倍晋三表示他将把明年消费税调升计划延后两年半。
“首相对于延后调升消费税的决心似乎非常强烈，”高村正彦向记者表示。
高村正彦的说法证实了多名消息人士周日向路透披露的讯息。安倍目前正在设法让脆弱的经济复苏避免遭到打击，预计会在7月参议院选举前宣布延后调升消费税。
但财务大臣麻生太郎表达反对立场，他表示如果安倍要延后调升消费税，应解散众议院，宣布提前改选国会。
周一与安倍会面的另一位自民党高层官员--自民党总务会长二阶俊博表示，安倍目前似乎没有提前举行大选的计划。
安倍周一与自民党和执政联盟官员会面，要为推迟上调消费税的计划赢得支持。
政府官员向路透表示，安倍料将在周三本届国会会期结束时正式宣布推迟上调消费税。
安倍预计还会下令制定追加预算以资助刺激措施。目前日本刚进入新财年才两个月时间，而且不久前才推出补充预算，满足国内南部地震灾区重建的资金需求。
为了控制政府债务，安倍在2014年4月将消费税从5%上调至8%，这导致日本经济陷入衰退，目前消费尚未从衰退中复苏。
安倍此前曾一直表示，除非日本面临类似雷曼兄弟倒闭那样严重的危机，否则他将在明年4月将消费税提高至10%。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 张荻/高琦)
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