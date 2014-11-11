焦点：日本首相可能推迟上调消费税 提前举行大选

路透东京11月11日 - 日本首相安倍晋三提前举行大选的意图似乎正在增强。外界猜测，他将推迟不得民心的上调消费税行动。而执政联盟中的官员们已被告之要为大选做好准备。

媒体周二报导称，如果安倍决定推迟至明年10月才将消费税调高至10%，可能就会提前在年底前举行大选。日本众议院要等到2016年才需要举行选举。

“显然，解散众议院的风声已开始放出，”安倍所在的自民党总务会长二阶俊博对记者表示。他补充称，该党必须为选战做好准备并赢得大选。

安倍晋三执政联盟中的小党派做出呼应。

“我们需要考虑以什么姿态应对这种情况，”日本公明党政调会长山口那津男在新闻发布会上称，指媒体相关报导渐增。

日本读卖新闻周二报导称，安倍晋三可能最早下周解散众议院并在下个月进行选举，或许是在12月14日。

一名政府消息人士向路透表示，年内进行提前选举是正在考虑的选择之一，而一位反对党消息人士称提前选举可能性达90%。

“如果安倍晋三现在不举行选举，他将失去公信力，”该反对党消息人士称。

安倍晋三2012年12月掌权，承诺通过“安倍经济学”三大法宝重振经济：超宽松货币政策、财政支出和结构性改革。

但4月份将消费税从5%上调到8%的举措导致日本经济陷入萎缩，整体复苏力道不像官员们此前期待的那样有力。日本政府提出分两阶段上调消费税的计划，旨在控制国内庞大的公共债务。

安倍的支持率也因内阁爆发的一系列金钱丑闻而受到冲击，一些内幕人士称，安倍可能希望抢在支持率进一步下滑以前，提早举行大选。

“所有人原来都预期选举将在明年秋天举行，但在那之前安倍必须处理好一些不受欢迎的政策。”这位日本自民党议员说道，并提到重启核反应堆计划和为日本军事发展松绑措施。

“如果安倍坐等时间流逝，那么当他的支持率继续下滑，他就不得不举行大选。”

周一公布的NHK电视台调查结果显示，民众对安倍的支持率下滑了8个百分点至44%，为他第二任期以来的最低水平。（完）

(编译/审校 张涛/朱晓军/高琦/王洋)

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