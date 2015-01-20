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中国财经 | 2015年 1月 20日 星期二 08:24 BJT

伊藤忠商事和泰国卜蜂企业将联合投资中国中信85亿美元--日经

路透东京1月20日 - 日经新闻周二报导，日本贸易商伊藤忠商事(8001.T)和泰国卜蜂企业(Charoen Pokphand Group(CP))正在敲定最终细节，以联合投资中国中信集团公司约1万亿日圆(85亿美元)。

该未引述消息来说的报导称，伊藤忠商事和卜蜂计划在对中国中信集团的投资上各出资一半，共同拿下约20%股权。

伊藤忠商事发言人士表示，公司正在查核该报导。

12月时，一位熟知此事的人士对路透表示，中信集团与包括伊藤忠商事和卜蜂在内的公司就配售事宜进行初步谈判。(完)

(编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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