伊藤忠商事和泰国卜蜂企业将联合投资中国中信85亿美元--日经

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透东京1月20日 - 日经新闻周二报导，日本贸易商伊藤忠商事(8001.T)和泰国卜蜂企业(Charoen Pokphand Group(CP))正在敲定最终细节，以联合投资中国中信集团公司约1万亿日圆(85亿美元)。
该未引述消息来说的报导称，伊藤忠商事和卜蜂计划在对中国中信集团的投资上各出资一半，共同拿下约20%股权。
伊藤忠商事发言人士表示，公司正在查核该报导。
12月时，一位熟知此事的人士对路透表示，中信集团与包括伊藤忠商事和卜蜂在内的公司就配售事宜进行初步谈判。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
路透法兰克福5月10日 - 德国商报(Handelsblatt)报导引述海航集团发言人说法指出，该集团将不会竞购德国航运业融资供应商HSH Nordbank。