焦点：日本夏普计划再度请求银行纾困 藉以进行重组

分析：中国央行多组合放水维稳意图明显 强监管下相机控节奏
路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透东京3月3日 - 知情人士表示，亏损连连的日本电子业者夏普(6753.T)正准备从两大主要贷款银行寻求新资金，银行界人士多认为以股换债是最为可行的方案。
日经新闻报导，尽管夏普已经进行大规模重整，这将会是该公司三年内第二度纾困，期望能够筹得多达2,000亿日圆(17亿美元)，多数将来自于债转股交易。
夏普上个月发布预警称，可能在四年内第三次录得年度净亏损，并称正研拟一项新的计划以改革业务。夏普股价周二盘中跌幅一度深达10%。
日本昔日强大的消费电子企业遭遇到来自苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)，及中国制造商的激烈竞争。不过本土竞争对手松下(6752.T)以及索尼(6758.T)均及时改变策略并转危为安，但曾是苹果最青睐的屏幕供货商--夏普则不尽然。
“(即便在接受援助后)单靠一己之力夏普恐怕是难以为继，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说道，并补充道夏普靠银行贷款来维系中小尺寸屏幕的增长计划，这是犯下了巨大错误。上述产品价格一年间就下跌了20-30%。
“最终夏普可能需要获得一些企业的支撑。”他说道。
消息人士对路透表示，夏普打算向瑞穗银行(8411.T)和三菱东京UFJ银行(8306.T)求助，提供重组所需的资金。该名人士不愿具名，因正式决定尚未敲定。
夏普在声明稿中表示，已考虑过各种选项，但一切尚未定案。
银行业消息人士称，鉴于夏普2013年通过发行新股筹集了逾1,000亿日圆，而目前未偿债务有约80亿美元，以股换债是最现实的选择。
但他们表示，尚没有做出按照上述思路行事的决定，也没有决定潜在融资金额。
日本国内媒体报导，除了13亿美元股换债之外，夏普可能最多关闭四家工厂，退出太阳能面板业务，从三星等其他电子企业寻求资金。三星持有夏普3%的股权。
夏普截至3月底财年的净亏损料大幅高于早前预期的亏损300亿日圆。日经新闻报导夏普亏损可能超过1,000亿日圆，而共同社称，夏普亏损金额可能接近2,000亿日圆。
夏普在上月发布的获利预警中称，供应过剩冲击到公司在中国的智能手机显示屏销售后，5月将宣布新的商业计划，夏普原本指望藉由显示屏产品线实现增长。显示屏占夏普营业利润的约五分之四。
近年来，夏普已经陆续裁减了数千个岗位，并且退出了在欧洲的太阳能面板生产业务，这都是夏普在2012年获得数家银行提供的3,600亿日圆援助后采取的举措。此外，夏普还接受了来自三星和高通(QCOM.O)的股权投资。
夏普在屏幕供应领域的竞争对手-日本显示器公司(JDI)(6740.T)上个月公布季度获利高于预期，得益于苹果和中国智能手机厂商的需求走强。这个结果更加突显了夏普的衰落。
据熟悉情况的消息人士透露，日本显示器还计划修建一家专为苹果供应智能手机屏幕的工厂，正与美国公司商讨该项目的投资事宜。
行业内部已有大量揣测，认为夏普可能将迫于压力而不得不与日本显示器合并，但这两家公司的管理层都否认了这个选项的可能性。
夏普股价周二盘中一度重挫约10%，接近上个月触及的两年低点，但之后削减跌幅，终场收低3.5%。（完）
(编译 张明钧/孙茉莉/白云/高琦 审校 王洋)
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