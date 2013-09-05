日本奥委会主席称东京和纽约同样安全

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布宜诺斯艾利斯9月4日（记者 Alexandra Ulmer） - 东京申奥负责人、日本奥委会主席竹田恒和周三淡化福岛核电站污水危机可能影响东京申办2020年夏季奥运会的忧虑，称东京与伦敦、纽约及巴黎一样安全。
国际奥委会将于周六在布宜诺斯艾利斯投票决定2020年夏季奥运会的举办城市，伊斯坦布尔(伊斯坦堡)、马德里和东京三个城市正在作最终角逐。
尽管福岛核电站部分地方的辐射水平升至记录高位，日本官员仍渴望对外表明污水扩散情况可控。
“目前，东京的辐射水平与伦敦、巴黎、纽约和这里大体相当。”竹田恒和在布宜诺斯艾利斯表示。
“绝对安全。”竹田恒和说道，并称他已经给国际奥委会成员写信，强调辐射不会威胁东京。东京距离福岛核电站约230公里。
日本首相安倍晋三将在国际奥委会投票前飞往布宜诺斯艾利斯。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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