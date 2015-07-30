游客数量增加促使日本将办公楼改造为酒店

路透东京7月30日（记者 Junko Fujita） - 前往日本的游客数量创纪录，酒店承接能力捉襟见肘，这迫使开发商脑洞大开，寻求在成本可控的情况下迅速提升承接能力的办法。

日本今年的目标是游客数量突破2014年的记录1,340万，受日圆疲软和放松对一些亚洲国家的签证要求提振。日本政府计划到2020年吸引2,000万游客，以重振该国经济。东京将在2020年举办奥运会。

游客数量上升已经对东京现有的酒店客房供应构成压力，东京约有10万间酒店客房。酒店行业研究公司STR Global称，未来三年东京酒店客房料仅增加7,600间。

增速缓慢的原因是地价和建筑成本上涨。将旧的办公楼改造为酒店是一个迅速的解决途径，这样的酒店客房小但时髦，价格每晚不到30美元，还不到廉价商务酒店客房价格的一半。

“将办公楼改造为酒店是应对当前酒店客房需求的理想途径，”房地产开发商Sankei Building Co.高管Yukari Sasaki指出。“现在新建酒店耗资太大，因为建筑成本高企。”

Sankei是富士媒体控股(4676.T)的子公司，在不到一年的时间里将东京电器街秋叶原一个拥有35年历史的办公楼改造为酒店，耗资不足800万美元。

该酒店名为Grids，上下铺每人每晚3,300日圆（27美元），榻榻米房间每晚最高5,000日圆（40美元）。

STR Global的数据显示，东京排名最低的商务酒店的平均客房价格同比已上涨了11.7%至9,500日圆。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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