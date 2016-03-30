日本计划提高入境旅游数量 2020年增至4000万人次--首相安倍

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透东京3月30日 - 日本首相安倍晋三周三称，为了提振零售销售和激活地方经济，他希望日本入境旅游数量到2020年时能达到4,000万人次，这为去年入境旅游人数的两倍。
安倍是在一次促进入境旅游的内阁部长会议后做出上述表示的。
安倍表示，将致力于将入境旅游数量在2030年提高至6,000万人次。
他说，入境旅游对经济增长战略和实现600万亿日圆的GDP目标来说都很重要。
安倍还表示，希望到2020年时，游客消费支出能达到8万亿日圆。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。