日本计划提高入境旅游数量 2020年增至4000万人次--首相安倍

路透东京3月30日 - 日本首相安倍晋三周三称，为了提振零售销售和激活地方经济，他希望日本入境旅游数量到2020年时能达到4,000万人次，这为去年入境旅游人数的两倍。

安倍是在一次促进入境旅游的内阁部长会议后做出上述表示的。

安倍表示，将致力于将入境旅游数量在2030年提高至6,000万人次。

他说，入境旅游对经济增长战略和实现600万亿日圆的GDP目标来说都很重要。

安倍还表示，希望到2020年时，游客消费支出能达到8万亿日圆。(完)