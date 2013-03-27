丰田后年将开售首批零部件共享新车

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透3月27日 - 丰田汽车(7203.T)周三表示，根据零部件共享及平台共通化新方针生产的第一批汽车，将于2015年开始出售。与此同时，以大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG.DE)为主的竞争对手亦追求类似战略以降低成本。
这项新方针名为Toyota New Global Architecture(TNGA)，通过让使用同一平台的汽车共享零部件，来节省成本和人力。
丰田副社长加藤光久表示，初期汽车零部件的共通化率为20-30%，公司希望最终能提高至70-80%。
“汽车制造商的全球竞争愈发激烈，而TNGA是生产更有效率且更具吸引力产品的一项尝试，”他对记者表示。
大众汽车最近开始实施MQB平台，该公司几乎所有的中小型前轮驱动家用车都正根据此平台进行设计，包括大众高尔夫汽车。(完)
(编译 王翔琼; 审校 许娜)
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