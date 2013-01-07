丰田汽车12月在华销量同比减少15.9% 全年销量下降近5%

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京1月7日 - 丰田汽车(7203.T)12月在中国销量较上年同期减少15.9%,仍受中日两国之间领土争议引发的销售危机影响.
丰田周一表示,12月丰田及其两家中国合资公司售出90,800辆汽车,2011年12月销量为108,000辆.2012年全年丰田总计售出840,500辆汽车,较上年同期减少4.9%.
该公司去年伊始时曾称,2012年在华销售目标为一百万辆,但是未能达成该目标.该公司也为2010年设定过该目标.
丰田汽车一高层周日对路透称,上个月销量下滑放缓程度大于此前预期,指出销量"表现出意外韧性."
丰田汽车11月、10月和9月在华销量分别为减少22%、44%和近50%.
上述高管将销量下滑幅度缩窄归因于折扣以及12月提供的其他促销手段,同时他还提及中国消费者对拥有日本车的担忧已经缓解.
这位高管因未被授权接受采访而要求匿名.(完）
(编译 田建华; 审校 张若琪)
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