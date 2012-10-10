丰田因车窗缺陷召回逾740万辆汽车

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 是1996年福特召回事件以来最大的单起召回案
* 车窗开关的安全隐患或导致火灾及冒烟
* 召回包括在美国的247万辆汽车
* 丰田发言人称,故障尚未导致事故和伤亡事件
路透东京10月10日电---日本丰田汽车(7203.T)表示,因电动车窗开关存在火灾隐患,将在全球范围召回逾740万辆汽车.此前一系列问题已使这家日本最大汽车制造商的声誉受损.
此次主动召回,是1996年福特汽车召回案以来最大规模的召回事件,当时福特召回了800万辆汽车,因点火开关缺陷可能导致发动机着火.
这次召回行动是修复驾驶侧电动窗开关瑕疵,主要将影响美国、中国及欧洲的销售车辆.
丰田在美国的主要竞争对手包括福特及通用汽车(GM.N),在中国主要对手为德国大众(福斯)(VOWG_p.DE)、韩国现代(005380.KS)、及日本日产(7201.T),在欧洲主要对手为现代及日产.
丰田表示,这次召回的包括部分Yaris及Corolla车款,修复时间约40分钟.
"(电动窗开关)修理程序并不复杂,"丰田发言人Monika Saito表示,并称修复程序包括在开关加入耐热油或予以更换.
丰田不愿透露这次召修将造成多少支出,或对未来获利的可能影响.
法银巴黎证券分析师Koichi Sugimoto估计,这次召修将造成至少100亿日圆(1.28亿美元)成本.
"当然,700万辆是很大数字,但大概不会像上次那样,美国顾客对丰田汽车退避三舍.这次听起来和那时候截然不同,"他称.
**全球各地召回规模**
公司表示,这次召回包括美国247万辆,中国140万辆,欧洲139万辆.
Saito表示,目前尚未有该问题引起的相关意外及伤亡,不过故障的开关仍有可能冒烟.丰田美国发出的新闻稿指出,若在开关上使用非原厂润滑剂,则可能起火.
丰田日本召修数量约为45.93万辆,包括Vitz车款,这些车子是在2006-2008年生产.
丰田另一名发言人士Shino Yamada表示,该公司同时在澳洲及亚洲召回65万辆车,近东及中东召回49万辆,加拿大24万辆,其他地区则为33万辆.
日本以外地区召回的车款包括在2005-2010年出厂的Yaris、威驰(Vios)、Corolla、Matrix、Auris、凯美瑞(Camry)、RAV4、汉兰达(Highlander)、Tundra、Sequoia、xB及xD等部份车种.
Saito指出,相关问题回报最早是在2008年9月于美国发生.
丰田股价周三下跌1.9%,跌幅与大盘一致.(完)
--编译 丁琦/蔡美珍/张明钧;审校 田建华/沈以文
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