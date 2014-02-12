丰田将在全球召回190万辆普锐斯

路透东京2月12日 -丰田汽车(7203.T)周三宣布一项召回，全数涵盖在全球售出的190万第三代Prius汽车，因混合动力系统存在一项软件程序问题。

丰田一名发言人表示，召回的汽车中约半数在日本，北美有71.3万辆。目前为止还没有传出因这项瑕疵而引发事故。

丰田表示，问题出在混合动力系统模组中控制升压转换器(boost converter)的软件。

“这项软件的设定有可能导致升压转换器内的特定电晶体产生较高温度压力，这些电晶体可能因而变形或损坏，”丰田指出。

“这会导致多种警示灯亮起，并可能导致车辆进入故障安全模式，”丰田指出，车辆可以驾驶，但驱动力减弱。

丰田表示，在有限情况下，混合动力系统可能关闭，导致车辆停止，而且可能发生在驾驶途中。

这是已推出五年的最新一代Prius第三度召回，最近一次是去年6月。Prius是丰田最畅销车款之一，已成为节能混合动力车的代名词。

丰田并未透露召回的成本估计数字。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪/杜明霞)

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