丰田在沙特召回逾40万辆汽车

路透12月27日 -日本丰田汽车与沙特贸易和工业部称，出于对汽车意外加速的担忧，丰田(7203.T)将在该国召回超过40万辆产于2006-2010年间的汽车。

这与导致丰田在2009年末至2011年初全球召回近1,9000万辆汽车是同一个问题。

沙特贸易和工业部称，丰田和其沙特的代理商Abdul Latif JameelCo将为受到影响的车辆安装刹车优先系统(Brake Override System，BOS)。

丰田在通过电邮发布的声明中称，其“丰田”和高端“雷克萨斯(Lexus)”品牌汽车“即使不安装BOS也同样安全”。

美国监管机构在2011年未发现丰田汽车存在电子原因引发的意外加速问题。

不过，丰田在声明中称，在沙特召回汽车是为了让“客户安心”，而且沙特贸易和工业部“强烈要求”安装该软件。

丰田的BOS系统能自动阻止非人为的汽车加速，包括切断发动机动力。

本次在沙特的召回将影响到丰田旗下的七个丰田品牌和三个雷克萨斯品牌。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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