丰田同意支付逾10亿美元和解汽车突然加速诉讼案

路透12月26日 - 根据周三公布的法院文件,丰田汽车(7203.T)同意支付逾10亿美元,和解在美国因汽车突然加速而面临的诉讼.

原告律师称,和解条件包括向客户直接提供经济赔偿,以及给大约325万辆汽车安装刹车优先系统(brake override system).这项和解还需要加州一位联邦法官的同意.

和解条件还包括为该事件曝光后低价卖掉汽车的车主成立一个2.5亿美元的基金,以及为不适合安装刹车优先系统的车主另设立一个2.5亿美元的基金.

根据法庭文件,原告律师的律师费将高达2亿美元,另外还有2,700万美元的诉讼成本.(完)

(编译 李春喜; 审校 张涛)

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