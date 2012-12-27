丰田同意支付逾10亿美元和解汽车突然加速诉讼案

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透12月26日 - 根据周三公布的法院文件,丰田汽车(7203.T)同意支付逾10亿美元,和解在美国因汽车突然加速而面临的诉讼.
原告律师称,和解条件包括向客户直接提供经济赔偿,以及给大约325万辆汽车安装刹车优先系统(brake override system).这项和解还需要加州一位联邦法官的同意.
和解条件还包括为该事件曝光后低价卖掉汽车的车主成立一个2.5亿美元的基金,以及为不适合安装刹车优先系统的车主另设立一个2.5亿美元的基金.
根据法庭文件,原告律师的律师费将高达2亿美元,另外还有2,700万美元的诉讼成本.(完)
(编译 李春喜; 审校 张涛)
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