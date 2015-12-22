日本预计TPP把GDP推高14万亿日圆 是原预估的四倍多--日经

路透东京12月22日 - 日本经济新闻周二称，日本政府估计跨太平洋伙伴关系协定(TPP)将把经济推高14万亿日圆(1,155亿美元)或大约3个百分点，是最初预计的四倍多。

2013年3月，日本内阁府表示，假定加入TPP之后立即取消所有关税，则加入TPP将提高国内生产总值(GDP)3.2万亿日圆或0.66个百分点。

日经表示，最新估计包含通用投资规则和放松管制等因素的影响。

日经表示，另外TPP对于日本农业的负面影响也可能低于当初的计算，因为不是所有农产品关税都将取消，而且有些农产品关税是在较长时间内逐步取消。

日本政府计划支出约3,400亿日圆，用于缓解TPP对于农民的冲击和帮助企业提高竞争力。

日本政府计划本周公布对于TPP经济影响的最新估计。(完)