日本预计TPP把GDP推高14万亿日圆 是原预估的四倍多--日经

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透东京12月22日 - 日本经济新闻周二称，日本政府估计跨太平洋伙伴关系协定(TPP)将把经济推高14万亿日圆(1,155亿美元)或大约3个百分点，是最初预计的四倍多。
2013年3月，日本内阁府表示，假定加入TPP之后立即取消所有关税，则加入TPP将提高国内生产总值(GDP)3.2万亿日圆或0.66个百分点。
日经表示，最新估计包含通用投资规则和放松管制等因素的影响。
日经表示，另外TPP对于日本农业的负面影响也可能低于当初的计算，因为不是所有农产品关税都将取消，而且有些农产品关税是在较长时间内逐步取消。
日本政府计划支出约3,400亿日圆，用于缓解TPP对于农民的冲击和帮助企业提高竞争力。
日本政府计划本周公布对于TPP经济影响的最新估计。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。