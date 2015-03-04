日本贸易谈判代表称TPP中加入汇率规定将意味着谈判破裂

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透东京3月4日 - 日本贸易谈判代表周二表示，在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的协商中，任何想要加上反对汇率操控规定的努力，将意谓着谈判破裂。
一些美国议员试图推动在TPP中加上汇率章节，部份是因为担心日圆贬值。
但日本副首席贸易谈判代表Hiroshi Oe对记者表示，没有讨论到汇率操纵，且如果将该议题带上谈判桌，将让任何的协议脱轨。
“在实际的谈判中，一点也没讨论到，”当被问及是否在协议中谈到加入反对汇率操纵的条款时，他在简报会上对记者表示。
“如果真的在谈判桌上提到，我认为谈判就到此为止了，”他表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)