日本贸易谈判代表称TPP中加入汇率规定将意味着谈判破裂

路透东京3月4日 - 日本贸易谈判代表周二表示，在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的协商中，任何想要加上反对汇率操控规定的努力，将意谓着谈判破裂。

一些美国议员试图推动在TPP中加上汇率章节，部份是因为担心日圆贬值。

但日本副首席贸易谈判代表Hiroshi Oe对记者表示，没有讨论到汇率操纵，且如果将该议题带上谈判桌，将让任何的协议脱轨。

“在实际的谈判中，一点也没讨论到，”当被问及是否在协议中谈到加入反对汇率操纵的条款时，他在简报会上对记者表示。

“如果真的在谈判桌上提到，我认为谈判就到此为止了，”他表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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