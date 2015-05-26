日本盼加速TPP进展 忧心区域影响力落后亚投行

路透东京5月26日 - 中国牵头成立亚投行被视为是对美国及日本在区域影响力的一大威胁，这种气氛让日本官员感到急迫性，盼能加快让跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)尘埃落定。

日本希望TPP能够帮助稳定美国在亚洲盟邦，而中国则是想藉由亚投行等新组织来重塑亚洲经济架构。

“如我们所见，TPP的策略价值在于成为此团队的一部分。”一位熟悉TPP谈判的日本政府消息人士说，他称日本首相安倍晋三把敏感的农业议题列为加入TPP谈判项目是承担了政治风险。

“如果亚投行进展顺利，而TPP却失败了...这将有损于亚太领导地位竞争，”这位消息人士向路透表示。“这可谓错失良机，那些跟美国站在同一阵线的国家将得付出代价。”

根据政府估算，TPP将造成日本农业产出减少3万亿日圆，而经济可望获得不到一个百分点的提振，但日本首相安倍晋三已把TPP视为带动经济成长所需要的改革动力来源。

政策研究大学院大学教授Narushige Michishita说，如果TPP失败了，“我们可能会失去美国在这个地区中一个极为重要的稳定象征。”(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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