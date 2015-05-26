日本盼加速TPP进展 忧心区域影响力落后亚投行

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月26日 - 中国牵头成立亚投行被视为是对美国及日本在区域影响力的一大威胁，这种气氛让日本官员感到急迫性，盼能加快让跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)尘埃落定。
日本希望TPP能够帮助稳定美国在亚洲盟邦，而中国则是想藉由亚投行等新组织来重塑亚洲经济架构。
“如我们所见，TPP的策略价值在于成为此团队的一部分。”一位熟悉TPP谈判的日本政府消息人士说，他称日本首相安倍晋三把敏感的农业议题列为加入TPP谈判项目是承担了政治风险。
“如果亚投行进展顺利，而TPP却失败了...这将有损于亚太领导地位竞争，”这位消息人士向路透表示。“这可谓错失良机，那些跟美国站在同一阵线的国家将得付出代价。”
根据政府估算，TPP将造成日本农业产出减少3万亿日圆，而经济可望获得不到一个百分点的提振，但日本首相安倍晋三已把TPP视为带动经济成长所需要的改革动力来源。
政策研究大学院大学教授Narushige Michishita说，如果TPP失败了，“我们可能会失去美国在这个地区中一个极为重要的稳定象征。”(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。