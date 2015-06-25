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国际财经 | 2015年 6月 25日 星期四 11:23 BJT

日本希望在7月达成TPP部长级协议--财长

路透东京6月25日 - 日本经济财政大臣甘利明周四称，希望在7月份达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)部长级协议。

甘利明重申，一旦美国总统奥巴马签署贸易促进授权(TPA)法案，日美将就剩余问题重启双边贸易谈判。

美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。（完）

(编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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