日本财务大臣称TPP不是讨论汇率问题的场所

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京7月31日 - 针对在太平洋自由贸易谈判中设立一个论坛以阻止某些国家操纵汇率的呼声，日本财务大臣麻生太郎周五表示并不赞同。
澳洲贸易部长本周稍早的时候称，《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)相关国家正在考虑美国的一项提议，成立一个财长论坛来讨论汇率问题。
麻生太郎在内阁会议后的新闻发布会上表示：“我们认为(TPP)基本上不是一个讨论汇率问题的场所，汇率问题一直完全由国际货币基金组织(IMF)、G7和G20负责。”
麻生太郎还说：“即使日本和美国在这方面更进一步，其他国家也未必支持这样做。我们没有听到这方面的任何具体进展，我们也不承认现在正在讨论汇率政策。”
在参加本周在夏威夷召开的TPP会谈时，日本经济财政大臣甘利明称，汇率问题不应当拿到自由贸易谈判中来讨论。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。