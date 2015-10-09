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国际财经 | 2015年 10月 9日 星期五 18:13 BJT

日本经济财政大臣甘利明称不愿重新谈判TPP 敦促美国议员支持该协定

路透东京10月9日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，不愿重新谈判TPP贸易协定。此前美国民主党总统候选人希拉里克林顿表示反对该协议。

甘利明敦促美国议员支持TPP，并表示重新谈判可能损害美国的信誉。

他还说，在决定以多快的速度将公司税降至30%以下时，日本政府需要考虑到财政纪律。

他说，政府应当利用额外的税收扶持经济，而不是全用来降低公共债务。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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