日本经济财政大臣甘利明称不愿重新谈判TPP 敦促美国议员支持该协定

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京10月9日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，不愿重新谈判TPP贸易协定。此前美国民主党总统候选人希拉里克林顿表示反对该协议。
甘利明敦促美国议员支持TPP，并表示重新谈判可能损害美国的信誉。
他还说，在决定以多快的速度将公司税降至30%以下时，日本政府需要考虑到财政纪律。
他说，政府应当利用额外的税收扶持经济，而不是全用来降低公共债务。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。