日本加入TPP贸易谈判 谈判影响力和复杂性同时上升

路透吉隆坡7月23日 - 日本周二加入美国牵头的跨太平洋伙伴协议(TPP)贸易谈判，为涵盖全球五分之二经济的TPP再添影响力，但也使谈判能否撬动放开农产品及国营相关等敏感领域，受到进一步的质疑。

日本是第12个加入TPP的国家，加入TPP谈判是该国首相安倍晋三振兴经济、摆脱多年成长停滞的主要施政纲领之一。

作为美国总统奥巴马政府的一项主要目标，TPP旨在消除诸如政府采购等领域的贸易壁垒，并为劳工权力、环保及知识产权设定标准。

但TPP在越南及马来西亚等国家面临严重阻力，在这些国家，国营相关企业及政府常采用非公开方式发包合约，且这些议题具有政治敏感性。

日本的加入带来另一个层面的复杂性。

“TPP会提出某种协议，但能不能达到他们想要的那么深入，就是另一个问题了，”亚洲开发银行高级经济学家Jayant Menon表示，“马来西亚和越南不会同意他们在国企方面提出的一些规定。”

日本将提供该国严密保护的农业作为协商内容来讨论。本周的协商将在马来西亚哥打京那巴鲁市举行。

根据摩根大通，在“安倍经济学”为日本带来的潜在新增经济产出中，加入TPP将占到近三分之二的比重。

安倍执政联盟虽赢得了日本参议院选举，仍须面临党内反对美国要求日本调降关税的压力。美国议员上周强调希望能有一项协议，开放美国的汽车、农产品及保险公司进入日本市场。

根据知悉谈判的日方消息人士说，政府尚未见到TPP内容，只会利用马来西亚的谈判来评估农产品关税等领域谈判的协商方向。

“毫无疑问，日本未来至少得降低关税，”一位消息人士说，其补充称，日本也可能同意远期内逐步取消关税并寻求免税额。

“当然，政府将考虑以某些措施来支持农业。”

美国奥巴马总统10月将出席亚太经合组织(APEC)在印尼举行的峰会，TPP在此之前达成最终协议希望渺茫。政府消息人士说，更实际的目标可能是今年底或者2014年。(完)

(编译 李婷仪; 审校 隋芬)

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