甘利明：安倍希望在年底前完成TPP谈判

路透东京7月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，首相安倍晋三强烈希望在年底前完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判。

甘利明在Reuters Newsmaker上还称，政府计划在下一财年开始的五年内将公司税率下调约6个百分点。

日本政府上月公布长期经济成长策略，包括逐步下调公司税及让妇女和外籍员工发挥更大作用，以期刺激经济。(完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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