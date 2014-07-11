甘利明：安倍希望在年底前完成TPP谈判

（修正）日本央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京7月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，首相安倍晋三强烈希望在年底前完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判。
甘利明在Reuters Newsmaker上还称，政府计划在下一财年开始的五年内将公司税率下调约6个百分点。
日本政府上月公布长期经济成长策略，包括逐步下调公司税及让妇女和外籍员工发挥更大作用，以期刺激经济。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
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路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
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