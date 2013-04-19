日本即将正式受邀加入跨太平洋贸易协商--消息

路透华盛顿4月18日 - 外交人员和产业消息人士周四表示，就一项亚太地区自由贸易协定进行协商的11个国家，准备正式邀请日本加入协商。

参与跨太平洋伙伴关系(TPP)协商的11国的高层贸易官员周五在印尼泗水举行会议，而年度亚太经合组织(APEC)贸易部长会议将在本周末登场。

日本上周与美国达成协议，取得华府支持其加入TPP协商。但11个TPP国家必须全数同意让日本加入。相关协商已近三年之久。

墨西哥和加拿大据称对于日美上周的协议有所质疑，该协议要求美国和日本单独就汽车和其他议题进行协商，并将协商结果纳入整体TPP协定中。

TPP协商官方预定在今年结束，但许多贸易专家预期协商会持续到2014年。外交消息人士称，部分国家周四仍在寻求保证，确定日本加入不会拖慢协商速度。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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