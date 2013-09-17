分析：日本恐陷入长期贸易逆差困境

图为日本东京港口，工人在监督起重机向卡车装运集装箱。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 日本贸易逆差情况料持续

* 尽管日圆走弱，但出口量预计不会回升

* 日圆跌势仍不足以停止产业空洞化情况

* 贸易缺口抑制了日本债务融资能力，损及成长

路透东京9月17日 - 日本将创下有史以来最长的贸易逆差时期，标志着日本数十年来倚赖索尼和丰田汽车等企业出口来推动成长及收入的时代结束。

周四将公布的贸易数据料显示，日本8月连续第14次录得贸易逆差，齐平1979-1980年全球石油危机时创下的纪录。分析师预期，贸易逆差的情况还会持续下去。

当安倍晋三去年12月接任首相，推出刺激景气政策带动日圆走软，许多分析师预期会产生J曲线效应，亦即随着时间推进，出口成长将会超越进口成本增长。

但更仔细观察贸易数据后发现，日圆自今年初以来的15%跌幅，未能带动贸易恢复顺差所需的出口回升，且没有迹象显示这效益会在之后出现，而这也带来了新的政策挑战。

“我不清楚贸易逆差何时才会结束，”Mizuho Securities Research & Consulting Co.资深分析师Norio Miyagawa表示。“更令人担心的是日本出口竞争力可能在萎缩。”

浏览日本国际收支图表，请点选：(link.reuters.com/gag23v)。

浏览日本出口与日圆走势对比图表，请点选：(link.reuters.com/hag23v)。

随着贸易成为经济成长的拖累而非引擎，安倍晋三改革国内经济的压力加大。但迄今为止，安倍经济政策计划中的结构改革仍令人失望，虽然激进的货币宽松和财政刺激举措支撑了股市和企业信心。

持续的贸易逆差可能只需三年时间就会让经常帐转为赤字，意味着日本要开始降低巨额国内储蓄，从而提高开始控制不断膨胀的公共债务的必要性；日本可能还有必要增加外国投资，目前这在该国的工作重心排名中位置靠后。

安倍的政策旨在重振经济，摆脱多年的通缩和消费低迷状况。出口业是支撑经济的主要力量。

“我们要逐渐减少对出口的高度依赖，”Norinchukin Research Institute首席分析师Takeshi Minami表示。“但目前日本除了仰赖出口之外别无选择，除非其摆脱通缩，而且国内需求对经济成长发挥更多作用。”

1979-1980年石油危机过后，日本经济迅速恢复活力，出口数以百万计低廉、耐用且节能的汽车和品牌电子产品，比如索尼(6758.T)的Walkman。但今天依然没有转型迹象。

估算数据表明，尽管自2011年3月福岛核事故以来燃料进口增加一直是贸易的一个重要拖累因素，但就算重启日本所有的核反应堆可能也不会让扭转贸易逆差局面。

日本50座核反应堆中，唯一一座运转的反应堆周日因例行检修而关闭，何时恢复运转尚无确定日期。该反应堆能供应日本大约三分之一的电力需求。

RBS证券估计，重启核电将可能让日本每年节省逾3万亿(兆)日圆(300亿美元)的支出，不过仍远不能弥补贸易缺口，今年上半年的贸易逆差就达到创纪录的4.8万亿日圆。

“我认为日本的贸易逆差将会永久持续下去，即便是核反应堆重启，”瑞士信贷首席经济分析师白川浩道表示。

**制造业“空洞化”**

白川浩道估算，日圆贬值10%左右在两个季度内只会让出口量增长1%，提振作用是全球金融危机爆发前的一半。

原因在于日本制造业“空洞化”，因企业将生产和采购转移至海外。持续数年的日圆升值部分导致了这种转移，但日圆回落未能扭转这一趋势，因为企业希望更加靠近快速成长市场，且关税、税惠以及劳工成本均是考虑因素。

内阁府制造业调查显示，去年日本企业的海外生产比重升高至17.7%，10年前为略高于13%，五年后则料将达到21.3%。

另一份经济产业省的调查则显示，海外投资占制造业资本支出的比重也在攀高，2011/2012年度达到创纪录的21.5%，两年前为15.9%。

“有必要推出像是企业税削减等举措，并提倡自由贸易协定，以鼓励企业根留国内，”Miyagawa表示。“没有这类努力，经济将会逐步下滑。”

日本已开始和欧盟及美国为首的太平洋周边国家磋商贸易协定，但仍在继续就削减企业税的优劣进行讨论。日本的企业税是发达国家中最高者之一。

财务省的数据显示，尽管日圆贬值推高出口的日圆价值，提振了出口商的获利，但却未能提高出口量。日本出口量在2007年触顶，自2010年以来便一路下滑。

分析师表示，这反映出“日制产品”在企业海外销售的比重下滑，也反映了企业不愿冒着贸易紧张的风险，趁着日圆贬值时，调降海外售价来提高市占率。

日本央行本月公布数据显示，7月以日圆计出口物价较上年同期上升14.3%，但如果以合约货币计则仅下滑1.5%。

日本汽车厂商就是一个恰当的例子。

今年迄今，丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)等汽车厂商大多公布出口量下滑，部分原因在于他们继续将生产转至国外。

例如，本田一年前将CRV运动型多功能车(SUV)的生产由东京附近的狭山市工厂转至北美工厂。

日本汽车厂商还避免在主要海外市场对出口汽车降价，部分原因在于美国以及其他地区对日本利用日圆贬值提升竞争力很敏感。

分析师称，只要日本出口商选择追求更多获利，而不是寻求获得更大的海外市场份额，从而提高国内业务投资和薪资，那么日圆疲弱对经济成长几乎没什么影响。

“日圆疲弱发挥影响的关键是出口价格是否下降，是否提升出口竞争力，”大和总研分析师Masahiko Hashimoto在一份研究报告中指出。

“只要出口量没有明显上升，就无需提高国内产量，因此不会对经济起到太大连锁效应。”(完)

(编译 王冠中/李爽/王兴亚/戴素萍 审校 徐文焰/石冠兰)

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