焦点：日本5月出口增长再次放缓 可能拉低第二季GDP

图为日本东京的一处港口，一名男子经过一艘集装箱货轮。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京6月17日 - 日本5月出口增长连续第二个月下滑，外部需求疲软威胁到本季度的经济增长。

财务省数据显示，5月出口较上年同期增长2.4%，低于分析师们预测的增长3.5%以及上月的增长8.0%。与4月相比，5月出口下滑2.7%。

如同内需一样，出口增长被视为是扩大经济增长动能的关键因素。日本近来公布的数据显示经济增长好于预期，这主要受年初的企业资本支出拉动。

5月的进出口数据将受到日本央行的密切关注。在本周稍晚的政策会议上，日本央行料维持货币刺激政策不变。上月该行略微上调对经济前景的看法。

“出口无疑较弱，其动能正陷于停滞，因为中国经济放缓，”农林中金总合研究所经济分析师南武志说。

“出口有可能继续拖累经济成长，由于民间消费和外部需求疲弱，当前季度的经济成长可能停止，甚至转为负增长。”

**出口量减**

日圆兑美元本月触及125日圆上方的13年低点，之后虽扳回一些失地，但今年迄今累计仍下滑约20%。

但外部需求疲弱，导致5月出口量年减3.8%，汽车出口量为六个月来首次下降。

5月日本对中国出口增加1.1%，较4月2.4%的增幅放缓。中国是日本最大的贸易伙伴。对中国的汽车出口较上年同期几乎腰斩。

5月日本对亚洲地区出口增加3.3%，4月增加了6.0%。

日本5月对美国的出口较上年同期增加7.4%，不过增速要远低于上月的增长21.3%。日本对美国的出口量为六个月来首度减少。

日本5月进口较上年同期减少8.7%，至不足6万亿日圆(486.1亿美元)，创2012年12月来最低，归因于能源价格的回落。

5月日本贸易逆差为2,160亿日圆，较分析师预期的逆差2,260亿日圆大致相仿。

日本本月公布的国内生产总值(GDP)修正值数据显示，虽然第一季经济增长异常强劲，但由于进口增速高于出口，外部需求使得第一季GDP增幅少了0.2个百分点。

“诚然，第一季GDP环比年率为增长3.9%。但我们认为第二季经济增长将大幅放缓，”Capital Economics在一份报告中说。

“企业对工业生产的预估显示，第二季GDP可能停滞，而该预估通常会高于未来产出的强度。我们预计今年下半年经济增长仍比较温和。”(完)

(编译 李春喜/张若琪/杜明霞；审校 蔡美珍/艾茂林)

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