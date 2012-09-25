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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 25日 星期二 11:02 BJT

冈田克也或出任日财务大臣--报导

日本产经新闻周二报道称，日本首相野田佳彦考虑任命自民党高级官员冈田克也为新财务大臣。报道指出，这将是野田最早在10月1日开始的内阁重组一部分。野田正在调整内阁和党内高级官员的职务，以迎接未来数月内可能进行的大选。该报道并未透露消息来源。

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