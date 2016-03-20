鸿海正考虑降低对夏普的收购价--读卖新闻

路透东京3月20日 - 日本读卖新闻周日报道称，台湾鸿海正在降低对日本夏普(6753.T)的收购价，原计划的价格为4,890亿日圆(44亿美元)。

据读卖新闻称，降价背后的原因是，鸿海似乎担心夏普潜在负债的金融风险及其业务前景。该报没有指明鸿海会将价格降至多少。

夏普发言人拒绝对该报导置评。

夏普在上个月底表示，将发行价值约44亿美元的新股，给鸿海三分之二的持股比例，但鸿海在交易最后关头选择了退出。据一位消息人士称，鸿海对夏普的总投资预计接近60亿美元。

另据知情消息人士称，鸿海正要求夏普提供最新一季的财测，努力推动收购完成。(完)