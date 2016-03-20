鸿海正考虑降低对夏普的收购价--读卖新闻

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月20日 - 日本读卖新闻周日报道称，台湾鸿海正在降低对日本夏普(6753.T)的收购价，原计划的价格为4,890亿日圆(44亿美元)。
据读卖新闻称，降价背后的原因是，鸿海似乎担心夏普潜在负债的金融风险及其业务前景。该报没有指明鸿海会将价格降至多少。
夏普发言人拒绝对该报导置评。
夏普在上个月底表示，将发行价值约44亿美元的新股，给鸿海三分之二的持股比例，但鸿海在交易最后关头选择了退出。据一位消息人士称，鸿海对夏普的总投资预计接近60亿美元。
另据知情消息人士称，鸿海正要求夏普提供最新一季的财测，努力推动收购完成。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。