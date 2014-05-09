三菱UFJ金融集团或竞购纽约梅隆银行企业信托业务--彭博

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透5月9日 -彭博周五援引未署名消息人士称，日本最大银行--三菱UFJ金融集团(8306.T)在考虑竞购纽约梅隆银行(BK.N)的企业信托业务。
彭博称，三菱UFJ可能至少要支付25亿美元。梅隆银行的这块业务主要帮助企业处理债务支付。
三菱UFJ的发言人拒绝置评。在美国一般工作时间之外，路透无法立即联系上纽约梅隆银行的管理人员置评。
根据上月的报导，纽约梅隆银行正与高盛GN.N合作为该业务寻找买家。纽约梅隆银行是全球最大的托管银行。
近年来三菱UFJ加快了海外发展步伐，因为日本国内人口老龄化，增长前景不及海外市场。
路透在1月曾报导，三菱UFJ正寻求收购一家银行或分支网络，以实现到2016年成为美国10大银行之一的目标。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
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