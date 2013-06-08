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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 10:12 BJT

日本政府批准设立国家安全委员会的关联法案

日本政府周五批准设立国家安全委员会的关联法案，期望加强首相安倍晋三对外交政策的控制力，以面对朝鲜导弹威胁和中日领土纠纷。鹰派首相安倍一直试图建立日本版的白宫国家安全委员会，集中情报收集和加速决策制定，美国安全专家对此表示欢迎。路透
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