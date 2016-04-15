日本和美国均认为各国应遵守G7和G20汇率承诺

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿4月14日 - 美国财政部称，日本财务大臣麻生太郎和美国财长杰克卢周四就各国“遵守G7和G20汇率承诺”的重要性达成一致。
两国财长在华盛顿参加G20财经首脑会议期间会面。据美国财政部公布的声明，他们还讨论了“包括财政举措在内的日本宏观经济政策动向”。
G20国家财经首脑2月上海会议发布公报称，各国应避免竞争性货币贬值。一些市场人士将之解读为，警告日本不要干预汇市、阻升日圆。
G20和G7国家也一致认同，不希望汇率无序过度波动。日本曾表示，这一共识保留了其在日圆升值脱离基本面的情况下干预市场的权利。
市场上有人认为，日本央行1月的负利率决定是要止住日圆升值，但日本央行总裁不同意这种观点。
美国财政部一位高级官员周二表示，本周的G20会议还将讨论汇率议题，并敦促加快推进汇率市场化。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。