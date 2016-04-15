日本和美国均认为各国应遵守G7和G20汇率承诺

路透华盛顿4月14日 - 美国财政部称，日本财务大臣麻生太郎和美国财长杰克卢周四就各国“遵守G7和G20汇率承诺”的重要性达成一致。

两国财长在华盛顿参加G20财经首脑会议期间会面。据美国财政部公布的声明，他们还讨论了“包括财政举措在内的日本宏观经济政策动向”。

G20国家财经首脑2月上海会议发布公报称，各国应避免竞争性货币贬值。一些市场人士将之解读为，警告日本不要干预汇市、阻升日圆。

G20和G7国家也一致认同，不希望汇率无序过度波动。日本曾表示，这一共识保留了其在日圆升值脱离基本面的情况下干预市场的权利。

市场上有人认为，日本央行1月的负利率决定是要止住日圆升值，但日本央行总裁不同意这种观点。

美国财政部一位高级官员周二表示，本周的G20会议还将讨论汇率议题，并敦促加快推进汇率市场化。(完)